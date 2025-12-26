Германия продолжает сворачивать экономическое сотрудничество с Россией и несет убытки. Об этом рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, за январь-октябрь экспорт из России в ФРГ сократился на 34%, импорт – на 8%.

«Товарооборот, который еще некоторое время тому назад демонстрировал рекордные показатели, теперь составляет всего 7 миллиардов евро. При этом от демонтажа взаимовыгодной кооперации, разрыва цепочек поставок, сворачивания перспективных проектов страдает, в первую очередь, сама ФРГ», - сказал Нечаев.

Посол указал на рецессию, деиндустриализацию в Германии, снижение конкурентоспособности товаров, бегство капиталов и производств за границу.

Ранее в ФРГ заявили о якобы значительном увеличении «угрожающей гибридной активности» со стороны России и бездоказательно обвинили Москву в кампаниях по дезинформации и шпионажу, пишет «Свободная пресса».

