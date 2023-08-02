Минфин: Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан
Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан, сообщили в Минфине, передает РБК.
В ведомстве отметили, что удалось добиться понимания необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии. Теперь граждане стали рассчитывать на себя больше, чем на государство.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что россиянам, у которых недостаточно стажа или индивидуальных пенсионных накоплений при наступлении пенсионного возраста, могут отказать в назначении страховой пенсии. Как отметил эксперт, страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от выхода на заслуженный отдых или продолжения трудовой деятельности. Для получения такой выплаты необходимы трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Минимальный стаж для выхода на пенсию в текущем году — 14 лет, и при подаче заявления необходимо иметь 25,8 пенсионных балла, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru