«Вопрос веры». Ученый сравнил «КовиВак» со «Спутником V»

«На самом деле, клинические испытания вакцины «Спутник V» тоже не завершены. Они начались в сентябре прошлого года, их продолжительность минимум год, а сейчас июль - это первое. Да, по «Спутнику V» опубликованы результаты первого этапа третьей фазы клинических испытаний – в феврале этого года, и они весьма неплохие. Дело в том, что «Спутник V» дает существенные поствакцинальные реакции, и это известно, а «КовиВак» таких реакций не дает - это еще одно обстоятельство. И третье заключается в том, что вакцину «КовиВак» разработал всемирно известный центр, который основан на базе Института полиомиелита и вирусного энцефалита имени академика Чумакова. Этот центр существует более 60 лет. За это время он разработал и запустил в производство целый ряд вакцин. Это вакцины против бешенства, полиомиелита, инактивированная и живая. Это вакцина против желтой лихорадки и вакцины против еще ряда заболеваний. Поэтому у этого центра есть всемирный авторитет. Поэтому верят. Здесь вопрос веры», - объяснил Нетесов.

Ранее главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский связал популярность «КовиВака» с тем, что вакцина однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. К тому же россиянам приходится заниматься поисками этого препарата, так как его произведено очень мало. По его словам, «Ковивак» в отличие от векторных вакцин (как «Спутник V») создает больше антигенов, что в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.

Ранее сообщалось, что вакцина «КовиВак» закончилась в столице за день после субботней поставки в 14 павильонов «Здоровая Москва».

