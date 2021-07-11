Вакцина «КовиВак» в Москве закончилась через сутки
Российская вакцина «КовиВак» от коронавируса закончилась в Москве на следующие сутки после субботней поставки в 14 павильонов «Здоровая Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии столицы.
Привиться препаратом смогли 12 тысяч москвичей, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
«В пятницу департамент здравоохранения Москвы получил порядка 12 тысяч доз препарата "КовиВак". (...) Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. (...) Все, кто занял очередь получили прививку до конца дня», - говорится в сообщении.
Еще 2000 человек ждут новой поставки «КовиВака». Они оставили свои контакты, с пациентами свяжутся, как только препарат поступит в Москву.
Сделать прививку «КовиВаком» москвичи могли в субботу, 10 июля, в 14 павильонах «Здоровая Москва». Москвичей, которые стояли в очереди, обеспечивали водой, работники центров госуслуг и соцзащиты населения контролировали соблюдение эпидемиологических норм.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-10/ Об этом глава столицы рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
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