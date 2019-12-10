Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

10 декабря 201912:39

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал известие о кончине своего предшественника – Юрия Михайловича Лужкова.

Винокур выразил соболезнования семье Лужкова

В своем Twitter градоначальник сообщил, что искренне сожалеет в связи с уходом «этого энергичного жизнерадостного человека». Столичный градоначальник напомнил, что Лужков возглавил город в сложный постсоветский период и много сделал для столицы и ее жителей.

«Соболезную родным и близким», - заключил Собянин.

Ранее стало известно, что Лужков умер в одной из больниц Мюнхена после операции на сердце. Ему было 83 года.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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