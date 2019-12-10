Познер не стал комментировать смерть Лужкова
Известный телеведущий признался НСН, что не хотел бы публично высказываться по этой теме.
Владимир Познер не захотел комментировать смерть Юрия Лужкова. Бывший мэр столицы ушел из жизни сегодня, 10 декабря, в немецкой клинике после операции на сердце. Бывшему столичному градоначальнику было 83 года.
«Пожалуй, я не хотел бы публично высказываться по этой теме», - признался в беседе с НСН Познер.
В истории современной Москвы Юрий Лужков был, пожалуй, самой обсуждаемой фигурой. В 1992 году Борис Ельцин назначил его мэром и главой администрации столицы. Он переизбирался в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го. Юрий Лужков досрочно сложил полномочия в 2010 году.
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