Познер не стал комментировать смерть Лужкова

Владимир Познер не захотел комментировать смерть Юрия Лужкова. Бывший мэр столицы ушел из жизни сегодня, 10 декабря, в немецкой клинике после операции на сердце. Бывшему столичному градоначальнику было 83 года.

«Пожалуй, я не хотел бы публично высказываться по этой теме», - признался в беседе с НСН Познер.