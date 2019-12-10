СМИ сообщили о смерти Юрия Лужкова
10 декабря 201912:18
Во вторник, 10 декабря, стало известно о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ему было 83 года. Информацию о смерти бывшего столичного градоначальника распространил «Интерфакс».
В свою очередь телеканал РЕН ТВ уточняет, что Лужков скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. Был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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