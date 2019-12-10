Лужков умер, не сумев пробудиться от наркоза

10 декабря 201913:12

Стали известны новые подробности смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ранее сообщалось, что он скончался после операции на сердце в Мюнхене.

Винокур выразил соболезнования семье Лужкова

Экс-градоначальник находился в клинике Мюнхенского университета «Гроссхапден». Само хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после операции возникли осложнения. В результате бывший мэр не смог выйти из наркоза и умер, передает РЕН ТВ.

Ранее соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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