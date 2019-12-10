Батурин о последних днях Лужкова: Прекрасно выглядел

Шурин Лужкова, бизнесмен Виктор Батурин заявил радиостанции «Говорит Москва», что видел экс-мэра в минувшую субботу в одном из столичных ресторанов. По его словам, Юрий Михайлович прекрасно выглядел.

« Вчера тоже все было нормально. Они (с супругой Еленой Батуриной – НСН) из Москвы вылетели», - сказал он.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года. Был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

