Батурин о последних днях Лужкова: Прекрасно выглядел

10 декабря 201912:55

Во вторник, 10 декабря, стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Последние интервью Лужкова

Шурин Лужкова, бизнесмен Виктор Батурин заявил радиостанции «Говорит Москва», что видел экс-мэра в минувшую субботу в одном из столичных ресторанов. По его словам, Юрий Михайлович прекрасно выглядел.

« Вчера тоже все было нормально. Они (с супругой Еленой Батуриной – НСН) из Москвы вылетели», - сказал он.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 года. Был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
ТЕГИ:Юрий ЛужковМоскваСмерть