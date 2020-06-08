Собянин: Цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

Режим самоизоляции, а также цифровые пропуска отменяется в Москве со вторника, 9 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок», - написал градоначальник.

По словам Собянина, все жители города, включая тех, кто старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам, а также посещать общественные места.

Мэр уточнил, что снова начнут работать социальные карты, льготники смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.