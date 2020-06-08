Россия начала открывать свои границы на въезд и выезд

При этом иностранцы смогут въезжать на территорию РФ с медицинскими целями. Как уточнил Мишустин, соответствующие указы уже подписаны.



Отметим, что российские границы были закрыты после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Ранее Мишустин объявил, что ситуация с рапространением коронавируса в России стабилизировалась. Уже шесть дней подряд прирост заболеваемости не превышает 2 процентов по России и одного процента по Москве.

