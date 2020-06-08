Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман подхватил коронавирус

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем Twitter подтвердил, что заболел коронавирусом. Политик заявил, что первые симптомы проявились у него несколько дней назад.

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«Слегка уши заложило, горло почувствовал. 37.0 (температура тела — НСН) — написал он.

Бывший мэр добавил, что решил сделать тест уже после того, как у него прошли симптомы. В настоящее время Ройзман, по его словам, находится на самоизоляции в библиотеке.

«Надеюсь, никого не снес. Сам-то справлюсь», - заключил он.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зафиксировано 476 658 случаев заболевания коронавирусом, умер 5971 пациент. Более 230 тысяч человек выздоровели, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургКоронавирусЕвгений Ройзман
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