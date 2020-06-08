Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман подхватил коронавирус

«Слегка уши заложило, горло почувствовал. 37.0 (температура тела — НСН) — написал он.



Бывший мэр добавил, что решил сделать тест уже после того, как у него прошли симптомы. В настоящее время Ройзман, по его словам, находится на самоизоляции в библиотеке.



«Надеюсь, никого не снес. Сам-то справлюсь», - заключил он.



По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зафиксировано 476 658 случаев заболевания коронавирусом, умер 5971 пациент. Более 230 тысяч человек выздоровели, передает «Свободная пресса».

