Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
Искусственный интеллект может быть атакован хакерами, и важная информация окажется у них в руках, заявил НСН Максим Арефьев.
Разработчики используют нейросети для поиска уязвимостей, а хакеры для помощи во взломах. Если доверить искусственному интеллекту базу данных, то она может оказаться в руках у злоумышленников, рассказал специалист по кибербезопасности Максим Арефьев в беседе с НСН.
Утечки данных из приложений могут сократиться в 10 раз благодаря искусственному интеллекту. Российские программисты уже внедряют нейросети для автоматического поиска уязвимостей в отечественных приложениях. Об этом сообщили «Известия». Арефьев не разделил оптимизма при использовании этой технологии.
«Я считаю, что человек будет более внимательно и адекватно принимать решения. Нейросети — это хороший инструмент. в том числе для того, чтобы ускорить процесс поиска уязвимостей. Но полностью полагаться на него нельзя. Должны быть компетентные специалисты, которые знают, что делать. Если использовать исключительно ИИ, то мы потеряем кадры и знания. Российские компании ведут активные разработки и рассматривают различные варианты, так как все не так просто. Хакеры также могут использовать нейросеть для взломов и атак», — указал он.
Арефьев подчеркнул, что существует риск, что огромный массив данных окажется у преступников.
«Вряд ли кто-то говорит о взломах нейросетей, но такое тоже могло случаться. Эта технология обучается на информации от людей. Если пользователи не направляют ей свои персональные данные, то хорошо. Но там может быть практически все. Поэтому очень высокий риск того, что хакеры заинтересованы в этом. Это большая база, к которой обращаются все. Нейросети хранят все, что им написали, вплоть до каких-нибудь данных по какому-нибудь автомобилю за 2024 год», — подчеркнул он.
Ранее Арефьев объяснил НСН рост спроса на специалистов по кибербезопасности.
