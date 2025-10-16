Разработчики используют нейросети для поиска уязвимостей, а хакеры для помощи во взломах. Если доверить искусственному интеллекту базу данных, то она может оказаться в руках у злоумышленников, рассказал специалист по кибербезопасности Максим Арефьев в беседе с НСН.



Утечки данных из приложений могут сократиться в 10 раз благодаря искусственному интеллекту. Российские программисты уже внедряют нейросети для автоматического поиска уязвимостей в отечественных приложениях. Об этом сообщили «Известия». Арефьев не разделил оптимизма при использовании этой технологии.

