Выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», он указал, что это падение оборотов промышленности, а также «рост цен из-за более дорогих нефти и газа» от других поставщиков.

«Снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом», - добавил Путин.

Российский лидер также отметил, что решение об отказе от российских энергоносителей многие страны приняли «под политическим давлением».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что Индия не откажется от закупок российской нефти, так как это будет означать для не` согласие с угрозами и шантажом США.

