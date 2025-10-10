Идею об ограничении числа животных в квартире назвали истерией

Зоозащитник Кирилл Горячев заявил НСН, что дело не в количестве животных, а в том, как они содержатся в квартире. 

В России есть санитарные правила содержания животных в квартире, законопроект об ограничении числа кошек и собак на квадратный метр – это искусственная мера и истерия, заявил зоозащитник Кирилл Горячев в беседе с НСН.

Госдума рассмотрит законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Законопроектом предлагается допускать не более одной взрослой собаки или кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры. Горячев эту идею не поддержал.

«Действующих норм и санитарных правил достаточно, чтобы регулировать эту сферу. Вопрос не в том, сколько животных содержится, а в том, как они содержатся, насколько исполняются ветеринарно-санитарные нормы. Если не нарушаются права проживающих рядом, то вопросов быть не должно, вот и все. Зачем вводить искусственные нормы? Это просто идет в контексте истерии на эту тему, которая прослеживается сегодня в СМИ. Я надеюсь, что эта история в Госдуме не пройдет. Авторы законопроекта могли руководствоваться хорошими мотивами, так как проблема такая иногда встречается. Но у нас все прописано, это можно решать и сейчас. Есть большая разница, какую породу собак содержит человек, есть маленькие терьеры, какие тут 18 метров? А есть большие собаки... Это проблема более глубокая, такими топорными средствами ее не решить», - рассказал он.

В России следует ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных. Как пишет РИА Новости, такое предложение главе Минприроды РФ Александру Козлову направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

