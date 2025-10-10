«Действующих норм и санитарных правил достаточно, чтобы регулировать эту сферу. Вопрос не в том, сколько животных содержится, а в том, как они содержатся, насколько исполняются ветеринарно-санитарные нормы. Если не нарушаются права проживающих рядом, то вопросов быть не должно, вот и все. Зачем вводить искусственные нормы? Это просто идет в контексте истерии на эту тему, которая прослеживается сегодня в СМИ. Я надеюсь, что эта история в Госдуме не пройдет. Авторы законопроекта могли руководствоваться хорошими мотивами, так как проблема такая иногда встречается. Но у нас все прописано, это можно решать и сейчас. Есть большая разница, какую породу собак содержит человек, есть маленькие терьеры, какие тут 18 метров? А есть большие собаки... Это проблема более глубокая, такими топорными средствами ее не решить», - рассказал он.

В России следует ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных. Как пишет РИА Новости, такое предложение главе Минприроды РФ Александру Козлову направили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев и Олег Леонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

