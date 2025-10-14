Кардиолог подтвердил, что общение с кошками продлевает человеку жизнь
Животные положительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, заявил НСН кардиолог Андрей Кондрахин.
Взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца, оно снижает уровень стресса, нормализует кровяное давление и частоту сердечных сокращений, рассказал НСН кардиолог Андрей Кондрахин.
Ученые из Университета Миннесоты в США выяснили, у владельцев кошек более низкий риск сердечного приступа и сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании, охватившем более 4 тысяч человек за 20 лет, установлено, что если в доме есть кошка, риск смерти от инфаркта снижается почти на треть.
«Были проведены физиологические исследования, когда животное (любое) садилось к человеку и замедлялась частота сердечных сокращений, выделись дофамин, эндорфины, человеку становилось легче. Животные, в частности кошки и собаки, спасают от стресса, они умиротворяюще действуют, это бесплатная стресс-терапия. Вижу это по своему отцу, который дружит со своим котом. У него никогда не подскакивает давление и чувствует он себя замечательно», - подтвердил Кондрахин.
Общение с домашним животным не только кардиопротекторно действует, но и способно продлить жизнь одиноким людям.
«Во-первых, это общение. Во-вторых, прикасание к шкурке, поглаживание, ласка, от которых все получают удовольствие. А урчание кошек имеет определенную частоту и тоже вызывает в организме человека эндорфины и успокоение. Большинство пожилых людей чаще бывают одиноки в результате разных причин, и общение с животными продлевает им жизнь», - уверен медик.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала НСН, как вино может продлить жизнь.
