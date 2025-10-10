Предложение ограничить количество животных у россиян исходя из метража квартиры уже сейчас приведет к тому, что люди начнут избавляться от своих питомцев. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Госдуме задумали ограничить россиянам количество проживающих в квартире собак и кошек. Автором поправок в законе выступил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, пишет ТАСС. Он считает, что на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. Бурматов раскритиковал инициативу.

«Я не думаю, что предложение будет поддержано, потому что, во-первых, оно нереализуемо. Человек просто не пустит вас к себе в квартиру считать его кошек. У нас жилища по Конституции неприкосновенные, и никто не обязан к себе никого пускать. А как тогда реализовать эту норму? Во-вторых, деструктивные последствия этой инициативы мы наблюдаем уже сегодня. Потому что люди же не разбираются и считают, что это уже свершившийся факт. И сейчас начнутся массовые избавления от животных. Какая-нибудь бабушка, у которой три кота живет уже 10 лет, сейчас их выкинет. И животные просто полетят на помойку. Вот чего реально можно добиться такими инициативами», - рассказал он.