«Полетят на помойку!»: Бурматов ужаснулся идее ограничить число питомцев у россиян
Владимир Бурматов заявил НСН, что бороться надо не с бабушками с тремя котами в однушке, а с нелегальным разведением животных в квартирах.
Предложение ограничить количество животных у россиян исходя из метража квартиры уже сейчас приведет к тому, что люди начнут избавляться от своих питомцев. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуме задумали ограничить россиянам количество проживающих в квартире собак и кошек. Автором поправок в законе выступил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, пишет ТАСС. Он считает, что на каждые 18 кв. м квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение данных норм будет возможно при рождении потомства до достижения детенышами возраста шести месяцев. Бурматов раскритиковал инициативу.
«Я не думаю, что предложение будет поддержано, потому что, во-первых, оно нереализуемо. Человек просто не пустит вас к себе в квартиру считать его кошек. У нас жилища по Конституции неприкосновенные, и никто не обязан к себе никого пускать. А как тогда реализовать эту норму? Во-вторых, деструктивные последствия этой инициативы мы наблюдаем уже сегодня. Потому что люди же не разбираются и считают, что это уже свершившийся факт. И сейчас начнутся массовые избавления от животных. Какая-нибудь бабушка, у которой три кота живет уже 10 лет, сейчас их выкинет. И животные просто полетят на помойку. Вот чего реально можно добиться такими инициативами», - рассказал он.
По словам Бурматова, проблема кроется в «черных разведенцах», которых и нужно прижимать, а не простых людей с животными.
«Сегодня проблему создают не бабушка, у которой три кота в однокомнатной квартире, а те, кто занимается коммерческим разведением животных в квартирах. Так называемые «черные разведенцы». И там действительно есть и по 70 собак. Но про них депутат ничего не пишет, потому что это совершенно другая сфера. Это коммерческое разведение. И вот с ним надо бороться. Я по этому поводу уже неоднократно вносил свои инициативы в правительство - они три года лежат без движения. Хотя есть поручение президента на эту тему. И здесь проблема не в квадратных метрах. Проблема всегда в хозяине. Если хозяин адекватный, то и в однокомнатной квартире будет все в порядке», - уточнил Бурматов.
При этом депутат напомнил, что механизмы привлечения людей, в частности соседей, за жестокое обращение с животными, уже существуют.
«Если такие конфликты возникают, ты вызываешь Роспотребнадзор, при необходимости, полицию, если есть жестокое обращение с животными. И вскрывали квартиры, и животных в приюты передавали. Сегодня есть возможность привлечь к ответственности людей, которые издеваются над животными», - подытожил он.
Ранее Бурматов пояснил НСН, почему до сих пор работают некоторые контактные зоопарки: торговые центры просто «крышуют» их из-за высокой прибыли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хайцеэр: Закон о локализации такси лишит автомобили надежности
- «Нерв противостояния»: Что ждать Сербии за помощь Курской области
- В Белом доме раскритиковали решение Нобелевского комитета о премии мира 2025
- Россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию
- Депутат Гусев: Полтора миллиона таксистов находятся в «серой зоне»
- Политолог назвал четыре причины кризиса немецкого автопрома
- «Молниеносный эффект!»: Встреча Путина с Алиевым принесла освобождения
- Кадыров разыграет iPhone 17 среди проголосовавших за «Грозный-Сити» на купюре
- «До 20 тысяч рублей!»: Сколько будет стоить монета от ЦБ с «Лунтиком»
- «Золотые Маски» будут вручать в Омске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru