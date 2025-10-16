Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов
Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе. Об этом со ссылкой на грузинский Минфин сообщает RT.
В ведомстве указали, что за последние несколько месяцев были зафиксированы транзакции в виртуальных активах, сумма которых составляет «сотни млн лари». Отмечается, что это «привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране».
В расследовании фигурирует компания, действовавшая без регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. Задержанных россиян обвинили в воззе крупных сумм денег, на которые «приобрели виртуальные активы в виде транспортных средств», в последствии придавая незарегистрированному имуществу «видимость легализации».
Сообщается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили в офисе 371 тысячу долларов, у одного из задержанных изъяли 100 тысяч долларов, а из автомобилей с российскими номерными знаками - ещё 250 тысяч долларов.
Ранее власти Грузии запретили гражданам России и Белоруссии экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
- Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
- «Берут больше и дороже»: Какие лекарства сегодня выбирают покупатели
- Путин: Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе
- Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов
- Вирусолог исключил эпидемию туберкулеза на Дальнем Востоке
- Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru