Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов

Пятеро граждан россии были задержаны в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов и незаконном бизнесе. Об этом со ссылкой на грузинский Минфин сообщает RT.

Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии

В ведомстве указали, что за последние несколько месяцев были зафиксированы транзакции в виртуальных активах, сумма которых составляет «сотни млн лари». Отмечается, что это «привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране».

В расследовании фигурирует компания, действовавшая без регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. Задержанных россиян обвинили в воззе крупных сумм денег, на которые «приобрели виртуальные активы в виде транспортных средств», в последствии придавая незарегистрированному имуществу «видимость легализации».

Сообщается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили в офисе 371 тысячу долларов, у одного из задержанных изъяли 100 тысяч долларов, а из автомобилей с российскими номерными знаками - ещё 250 тысяч долларов.

Ранее власти Грузии запретили гражданам России и Белоруссии экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алекс Шламов
ТЕГИ:РоссиянеЗадержаниеГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры