Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов

В ведомстве указали, что за последние несколько месяцев были зафиксированы транзакции в виртуальных активах, сумма которых составляет «сотни млн лари». Отмечается, что это «привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране».

В расследовании фигурирует компания, действовавшая без регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. Задержанных россиян обвинили в воззе крупных сумм денег, на которые «приобрели виртуальные активы в виде транспортных средств», в последствии придавая незарегистрированному имуществу «видимость легализации».

Сообщается, что в ходе обыска правоохранители обнаружили в офисе 371 тысячу долларов, у одного из задержанных изъяли 100 тысяч долларов, а из автомобилей с российскими номерными знаками - ещё 250 тысяч долларов.

Ранее власти Грузии запретили гражданам России и Белоруссии экспорт и реэкспорт автомобилей в третьи страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

