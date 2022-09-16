«Снова солнце!»: Синоптик пообещал москвичам «мини-бабье лето» на выходных

По его словам, к середине следующей недели температура воздухе будет не выше +14°C, а ночные температуры и вовсе составят до +7°C.

«К середине следующей недели можно ждать +12… +14°C, не выше. Ночные температуры тоже пойдут вниз. Осадки будут носить уже немножко другой характер, не столь обильный. Будет ветреная погода с невысокой температурой: ночью +5…+7°C», - резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН отмечал, что есть предпосылки к приятной осени в Московском регионе.

