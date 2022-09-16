«Снова солнце!»: Синоптик пообещал москвичам «мини-бабье лето» на выходных

Потепление пролетит незаметно, однако будет приятным подарком для жителей столицы, отметил в эфире НСН Александр Шувалов. 

Погода в Московском регионе на предстоящих выходных будет комфортной и солнечной, температура воздуха прогреется до +18°C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на выходных в Москве и области ожидается потепление, однако этот период не будет классическим «бабьем летом». Александр Шувалов полностью с ним согласился.

«Сегодня во второй половине дня нас ждет дождь, он захватит еще половину ночи. Но завтрашний день обойдется без осадков и снова выглянет солнце. Температура будет вполне комфортной: +16… +18°C. Что касается воскресенья, то первая половина дня будет без осадков. Такое потепление можно назвать мини-бабьем летом. Оно пролетит практически незаметно, но будет приятным подарком. Однако со второй половины воскресенья к нам будет приближаться активный южный циклон, поэтому в ночь на понедельник будет сильный дождь. Причем количество осадков с вечера воскресенья до утра понедельника может составить до 30 миллиметров. Это существенная величина и практически половина месячной нормы. Когда циклон уйдет достаточно севернее, в понедельник нас ждет достаточно сильный ветер порывами до 20 метров в секунду», - сказал Шувалов.
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По его словам, к середине следующей недели температура воздухе будет не выше +14°C, а ночные температуры и вовсе составят до +7°C.

«К середине следующей недели можно ждать +12… +14°C, не выше. Ночные температуры тоже пойдут вниз. Осадки будут носить уже немножко другой характер, не столь обильный. Будет ветреная погода с невысокой температурой: ночью +5…+7°C», - резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН отмечал, что есть предпосылки к приятной осени в Московском регионе.

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ФОТО: РИА Новости
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