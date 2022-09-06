«Погода нервничает»: Глобальное потепление приводит к наводнениям

Климат в России меняется резко и заметно – погода нервничает, заявил в пресс-центре НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

﻿{{related_post_qZmlSC2Wy}}

«Я могу сказать, что климат меняется резко и заметно. У метеорологов распространено мнение, что погода нервничает. Увеличивается размах погодных флуктуаций. Мы регистрируем не только положительные, но и отрицательные рекорды. Мы видим, что глобальное потепление приводит не только к засухам, но и к наводнениям. В Сочи они становятся регулярными, опасными. Горячий воздух впитывает больше воды, а затем генерируется тропические ливни, которые приводят к наводнениям», - сказал Карнаухов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН заявил, что сезоны года теплеют.

