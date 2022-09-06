«Много солнца»: Бабье лето придет в Москву в конце сентября
С 19 по 26 сентября в столице может потеплеть до +17 градусов, сказал в эфире НСН метеоролог Александр Шувалов.
«Бабье лето» может наступить в Москве с 19 сентября. Температура воздуха днем будет прогреваться до +15…+17 градусов, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Из холодной ямы, в которую мы попали в начале сентября, выйдем ближе к середине, а скорее только к третьей декаде сентября. Мы еще не прошли пик похолодания: в четверг будет до +10. Потом будет облегчение – в выходные немного потеплеет. В субботу, на День города, очень хорошая погода, без дождя, солнца достаточно много. Утром ещё свежо, днём +13…+15. В воскресенье температура будет на том же уровне, но во второй половине дня возможен дождь», - сказал Шувалов.
«Бабье лето», по словам Шувалова, может прийти в столицу только в третьей декаде сентября.
«Что касается дальнейших перспектив, то нужно питать надежду, что всё изменится в неделю с 19 по 26 сентября. Есть большая вероятность, что мы испытаем на себе если не жаркие, то хотя бы тёплые, сухие три-пять дней, когда воздух будет прогреваться до +15…+17 градусов», - сказал Шувалов.
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в эфире НСН отметил, что шанс на приятную осень остается.
«Есть достаточно большие шансы ждать потепления после этого временного похолодания. Есть шанс, что у нас будет, в принципе, приятная осень», - отметил Карнаухов.
Ранее в эфире НСН Алексей Карнаухов назвал два тренда, которые определяют погоду во всем мире.
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