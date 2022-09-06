«Ледники тают»: Ученый назвал два климатических тренда, влияющих на погоду
6 сентября 202215:38
Дмитрий Воробьев
Глобальное потепление и ослабление Гольфстрима задают тренды в погоде, сказал в эфире НСН климатолог Алексей Карнаухов.
Влияние на погоду оказывают два климатический тренда: глобальное потепление и таяние ледников, заявил в пресс-центре НСН климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.
«Если говорить об основных климатических трендах, то я бы выделил два. Первый – глобальное потепление, которое мы уже наблюдаем, когда под Новый год идут дожди, расцветают подснежники в московских дворах. Второй – ослабление Гольфстрима. В мире уменьшается площадь ледников, но площадь норвежских ледников увеличивается. Есть устойчивая зона отрицательного температурного тренда в Атлантическом океане, который тоже говорит об ослаблении течений Гольфстрима. Мы живем под действием этих двух трендов, поэтому и имеем такую погоду», - сказал Карнаухов.
Ранее сообщалось, что 1 сентября в Петербурге стал самым холодным днем за всю историю метеонаблюдений с 1881 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru