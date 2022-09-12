Москвичам пообещали потепление до 20 градусов

Потепление от 15 до 20 °C может прийти в столичный регион с четверга на текущей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом, согласно его расчётам, всю рабочую пятидневку будет облачно, временами пройдут небольшие дожди, передает ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, потепление принесёт циклон, в понедельник и вторник дневная температура воздуха составит 14 - 16 градусов. В среду будет на пару градусов ниже. Облачность и дожди сохранятся.

Несмотря на предстоящее потепление, этот период всё ещё не будет классическим «бабьем летом» из-за пасмурной погоды и осадков. Хотя, как пошутил Роман Вильфанд, «метеорологи - гуманные люди» и не настаивают на конкретных названиях. «Если москвичи ощутят «бабье лето», то мы вполне согласны», - заметил научный руководитель Гидрометцентра.

