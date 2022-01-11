Снегопад против вакцины: Иммунолог рассказал о возможном течении «омикрона» в РФ
Врач Владимир Болибок предсказал, что привитые россияне перенесут новый штамм коронавируса, однако в случае распространения «омикрона» Россию ждет коллапс здравоохранения.
Существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет всё же поможет избежать госпитализации, напомнил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее во вторник заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил о грядущей вспышке заболеваемости «омикроном» в России. По его словам, новый вариант коронавируса не стоит недооценивать, поскольку сниженная летальность и более легкое течение болезни уравновешиваются беспрецедентно высокой заболеваемостью.
«Если говорить про «омикрон», то он будет распространяться так же, как самый первый уханьский штамм, когда не было вакцины. По сути дела, иммунитет у нас по отношению к «омикрону» обнулился, и он будет распространяться совершенно свободно и среди переболевших, и среди привитых. Разница в том, что у тех, кто вакцинировался или переболел, «омикрон» все-таки протекает в довольно легкой форме, дело до госпитализации, как правило, не доходит. А вот те, кто не привился, будут болеть тяжело, с госпитализацией и летальными исходами. Естественно, нагрузка на здравоохранение будет колоссальной. Это еще усугубляется нашими погодными условиями. Снегопад каждый раз вызывает коллапс транспортного передвижения, а скорой помощи надо не просто вызов обслужить, но и доехать, и в больницу довести пациента», - напомнил он.
При этом Болибок выразил надежду, что распространение «омикрона» остановит массовая вакцинация, прошедшая осенью.
«Есть еще один интересный аспект – у нас некую роль в защите от «омикрона» могут сыграть дедлайны по вакцинации, которые были поставлены [осенью]: до 15 ноября нужно было первую дозу вакцины поставить, до 15 декабря – вторую, а кто этого не сделал, тех обещали от работы отстранять. И народ массово – несколько миллионов человек – провакцинировался. Это может сыграть на руку, поскольку вакцина по старым штаммам защищает от «омикрона», но, к сожалению, недолго, до трех месяцев сохраняется [иммунитет]. То есть где-то до середины февраля эти люди будут защищены. Возможно, что подъем «омикрона» будет не такой резкий, как в европейских странах. Надежда на это есть», - поделился иммунолог-аллерголог.
Врач призвал всех вакцинировавшихся более полугода назад сделать третью, бустерную прививку от коронавируса.
«По данным зарубежных наших коллег, бустерная доза вакцины защищает в течение трех месяцев после введения. Я бы посоветовал тем людям, которые вакцинировались достаточно давно, уже полгода прошло, сходить и сделать бустерную дозу того же «Спутник Лайта». Потому как никуда мы не денемся, всё равно «омикрон» этот на нас нападет, а болеть не хочется. Тем более, люди понимают, как они перенесли вакцинацию, миллионы же у нас привиты, и сказать, что народ как-то плохо ее переносит, нельзя. Есть какое-то количество побочных реакций, но, в принципе, не хуже, чем те же противогриппозные или от пневмококка вакцины», - заключил Болибок.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если человек все-таки заразится «гибридной» линией COVID-19, то это не окажет серьезного давления на организм.
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