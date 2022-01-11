Снегопад против вакцины: Иммунолог рассказал о возможном течении «омикрона» в РФ

Существующие вакцины хуже защитят от штамма «омикрон», однако этот иммунитет всё же поможет избежать госпитализации, напомнил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее во вторник заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил о грядущей вспышке заболеваемости «омикроном» в России. По его словам, новый вариант коронавируса не стоит недооценивать, поскольку сниженная летальность и более легкое течение болезни уравновешиваются беспрецедентно высокой заболеваемостью.