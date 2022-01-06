Всех посчитаем! Эпидемиолог рассказал, как определить коллективный иммунитет в России

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что иммунизация россиян с помощью вакцины должна увеличиваться, но учитывать тех, кто заработал естественный иммунитет после COVID-19.

«Да, нужно добиваться (высокого иммунитета – прим. НСН). Тут надо учитывать не только вакцинацию, но и перенесших недавно это заболевание (коронавирус – прим. НСН)- то есть надо считать всех, кто имеет активный иммунитет. Какие проценты? Сейчас, да, считают, что за 80% должно быть!» - сказал эпидемиолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране должен достичь 90%, сообщает ТАСС.

