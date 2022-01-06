Всех посчитаем! Эпидемиолог рассказал, как определить коллективный иммунитет в России
Эпидемиолог Олег Юрин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что нужно добиваться 80-процентной иммунизации россиян от коронавируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз. По её словам, вакцинация полного цикла была выполнена 75 113 883 раз, сообщает РИА Новости.
«По состоянию на 6 января... уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - подчеркнула вице-премьер.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что иммунизация россиян с помощью вакцины должна увеличиваться, но учитывать тех, кто заработал естественный иммунитет после COVID-19.
«Да, нужно добиваться (высокого иммунитета – прим. НСН). Тут надо учитывать не только вакцинацию, но и перенесших недавно это заболевание (коронавирус – прим. НСН)- то есть надо считать всех, кто имеет активный иммунитет. Какие проценты? Сейчас, да, считают, что за 80% должно быть!» - сказал эпидемиолог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране должен достичь 90%, сообщает ТАСС.
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