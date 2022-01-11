Центр Гамалеи: «Омикрон» накроет Россию
«Омикрон» накроет Россию, сообщает YouTube-канал «Соловьев Live» со ссылкой на замдиректора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.
По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 в нашей стране будет высок «до конца января — начала февраля» 2022 года. Он призвал защищаться от вируса в период пандемии путем вакцинации, проходящей во всех регионах РФ.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому необходимо готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар.
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