МИД: Москва не пригласила на Парад Победы послов недружественных стран

По ее словам, их не приглашают, начиная с 2022 года, «потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику…»

Москва «формулирует подобное поведение Запада как ведение гибридной войны».

Ранее помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

