МИД: Москва не пригласила на Парад Победы послов недружественных стран

Российские власти не стали приглашать на Парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

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По ее словам, их не приглашают, начиная с 2022 года, «потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику…»

Москва «формулирует подобное поведение Запада как ведение гибридной войны».

Ранее помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФПарад Победы

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