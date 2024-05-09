МИД: Москва не пригласила на Парад Победы послов недружественных стран
9 мая 202400:39
Российские власти не стали приглашать на Парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, их не приглашают, начиная с 2022 года, «потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику…»
Москва «формулирует подобное поведение Запада как ведение гибридной войны».
Ранее помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru