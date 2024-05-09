Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

По его словам, поколением ветеранов на 70 лет были обеспечены мир и безопасность России. Собянин также напомнил, что для этого им пришлось принести большое количество жертв и испытать множество лишений.

Мэр особенно подчеркнул необходимость обеспечения безопасности для будущих поколений.

Ранее в 10.00 по московскому времени на Красной площади начался Парад Победы.



