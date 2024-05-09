Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы в эфире телеканала «Москва 24».
«79 лет назад завершилась Великая Отечественная война – священная война за свободу и независимость отчизны, за будущее наших детей и внуков. 9 Мая – праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения, наследники тех, кто защищал Москву, брал Берлин, кто стоял на смерть в тысячи безымянных сражений, из которых складывалась Великая Победа. В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться так, как это делали они. Спасибо вам, дорогие ветераны. С праздником, друзья, с Днем Победы!», – сказал мэр.
По его словам, поколением ветеранов на 70 лет были обеспечены мир и безопасность России. Собянин также напомнил, что для этого им пришлось принести большое количество жертв и испытать множество лишений.
Мэр особенно подчеркнул необходимость обеспечения безопасности для будущих поколений.
Ранее в 10.00 по московскому времени на Красной площади начался Парад Победы.
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