Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая

Лидерами продаж перед Днем Победы стали классические произведения, которые известны в том числе своими экранизациями. На первом месте оказались «Судьба человека» Михаила Шолохова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, об этом сообщили НСН в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

Россияне традиционно интересуются военной литературой перед праздником 9 мая. В топ популярных произведений вошли также романы Юрия Бондарева «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» в сборнике.