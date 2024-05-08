Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая
Россияне в предпраздничный период отдают предпочтение блокадным дневникам и таким классическим произведениям о войне как "Судьба человека" Шолохова и «Горячий снег» Юрия Бондарева, сообщили НСН в «Читай-городе».
Лидерами продаж перед Днем Победы стали классические произведения, которые известны в том числе своими экранизациями. На первом месте оказались «Судьба человека» Михаила Шолохова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, об этом сообщили НСН в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Россияне традиционно интересуются военной литературой перед праздником 9 мая. В топ популярных произведений вошли также романы Юрия Бондарева «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» в сборнике.
При этом по запросу «Судьба человека» в сети чаще ищут книгу, чем фильм, а по запросу «Шолохов» сначала ищут «Судьбу человека», а потом уже «Тихий Дон».
Среди детской литературы у россиян лидирует сборник "Рассказы о войне" Сергея Михалкова, Льва Кассиля и Владимира Железникова. Отмечается, что продажа сборника не сильно уступает лидеру взрослого рейтинга — «Судьбе человека» Шолохова. Его купили всего на шесть экземпляров больше.
В сегменте нон-фикшн в предпраздничный период пользовались спросом мемуары: на первом месте в списке «Записки оставшейся в живых. Блокадные дневники» авторства Татьяны Великотной, Веры Берхман и Ирины Зеленской. Также граждане часто обращали внимание на мемуары маршала Георгия Жукова и «Воспоминания о войне» Николая Никулина.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще читать книги Кира Булычева после выхода фильма «Сто лет тому вперед». Спрос на книги автора в магазинах сети «Читай-город» вырос на 85%, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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