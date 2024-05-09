«Расправляя крылья» и «Нюрнберг»: Россияне смотрят военные фильмы перед Днем Победы
Перед Днем Победы россияне смотрят «Расправляя крылья», «Нюрнберг» и «Банда «Зиг Заг», рассказали НСН в онлайн-кинотеатре Kion.
В преддверии Дня Победы россияне смотрят фильмы и сериалы на военную тематику, рассказали НСН в онлайн-кинотеатре Kion.
«Во время праздников, которые еще сопровождаются длительными выходными, мы наблюдаем рост интереса к определенному виду контента. На Kion перед Днем Победы пользователи активнее смотрят фильмы и сериалы на соответствующую тематику. Среди них такие проекты, как военная мелодрама о небе, мечте и чувстве долга «Расправляя крылья» с Екатериной Шпицей и Александром Горбатовым, фильм «Нюрнберг» с Любовью Аксеновой и Сергеем Безруковым, детектив о событиях в блокадном Ленинграде «Банда «Зиг Заг» с Игорем Петренко, Екатериной Вилковой и Александром Устюговым», - рассказали в Kion.
Также в этом году 9 мая на KION состоится премьера военной мелодрамы «Редкая птица» с Катериной Шпицей, Михаилом Тройником и Александром Горбатовым. Этот сериал — история любви и смелости летчиц во времена Великой Отечественной войны.
Ранее лидерами продаж перед Днем Победы стали классические произведения, которые известны в том числе своими экранизациями. На первом месте оказались «Судьба человека» Михаила Шолохова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, об этом рассказали «Радиоточке НСН» в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
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