«Расправляя крылья» и «Нюрнберг»: Россияне смотрят военные фильмы перед Днем Победы

«Во время праздников, которые еще сопровождаются длительными выходными, мы наблюдаем рост интереса к определенному виду контента. На Kion перед Днем Победы пользователи активнее смотрят фильмы и сериалы на соответствующую тематику. Среди них такие проекты, как военная мелодрама о небе, мечте и чувстве долга «Расправляя крылья» с Екатериной Шпицей и Александром Горбатовым, фильм «Нюрнберг» с Любовью Аксеновой и Сергеем Безруковым, детектив о событиях в блокадном Ленинграде «Банда «Зиг Заг» с Игорем Петренко, Екатериной Вилковой и Александром Устюговым», - рассказали в Kion.



Также в этом году 9 мая на KION состоится премьера военной мелодрамы «Редкая птица» с Катериной Шпицей, Михаилом Тройником и Александром Горбатовым. Этот сериал — история любви и смелости летчиц во времена Великой Отечественной войны.

Ранее лидерами продаж перед Днем Победы стали классические произведения, которые известны в том числе своими экранизациями. На первом месте оказались «Судьба человека» Михаила Шолохова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, об этом рассказали «Радиоточке НСН» в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

