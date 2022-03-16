«Перейдет на следующий год»: Снижение числа пенсионеров не повлияет на рост выплат
Уменьшение числа пенсионеров является демографической проблемой и следствием повышения пенсионного возраста, уверен Валерий Рязанский.
Число пенсионеров снизилось на миллион из-за демографического спада, повышения пенсионного возраста и последствий пандемии коронавируса, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Число пенсионеров, вставших на учет в Пенсионный фонд России (ПФР), за 2021 год уменьшилось почти на миллион, отмечается на сайте ведомства. Такое снижение числа пенсионеров стало максимальным с начала 1990-х годов.
«Это демография плюс перенесение сроков пенсионного возраста. Но и сказалась вот эта двухгодичная пандемия, справедливости ради, надо напомнить, что смертность людей старшего возраста была выше. Рождается меньше детей – значит, становится меньше пенсионеров. Если чисто арифметически, то это [снижение числа пенсионеров] может повлиять на рост пенсий, но нельзя так считать. Наша пенсия многокомпонентная. Если пенсионеру по расчетам положена пенсия в 17 тысяч рублей, то оставшиеся из-за меньшего количества выплат средства перейдут на следующий год. Все-таки пенсия у каждого человека персонализирована, она формируется из его трудовой биографии, взносов – сначала в советское время, потом в России, бывает так, что и в другом государстве. Для пенсионеров очень важно, сколько взносов поступает от работающих людей. Фонд формируется из тех заработных плат, которые выплачиваются «вбелую», здесь есть зависимость. Это примерно 2/3 ПФР, остальные средства переходят из федерального бюджета», - отметил он.
Несмотря на то, что индексация пенсий в этом году уже проводилась, Рязанский не исключил дальнейшего повышения выплат из-за усилившейся инфляции.
«Мы старались всегда поддерживать уровень индексации, каждый год она была предусмотрена в бюджете. По-моему, только один год не было индексации, но при этом была единоразовая выплата в пять тысяч рублей, которая где-то по процентам приблизительно равна индексации. В этом году она проведена на уровень инфляции прошлого года – 8,3%, фактически, мы этой индексацией компенсировали потери 2021 года. Но учитывая, что инфляция этого года может оказаться выше, то правительству надо будет смотреть, какова реальная картина на потребительском бюджете пенсионеров – а он складывается из продовольствия и лекарственных средств. Исходя из уровня темпов реального повышения цен, безусловно, нужно будет проиндексировать на сложившиеся в этом году цены. Правительству, возможно, придется пересмотреть эти параметры в сторону увеличения или решить вопросы по каким-то единоразовым выплатам. Это всё требует анализа и счета. Мы выполнили норму [по индексации], но реалии сегодняшнего дня, возможно, потребуют изменений», - пояснил глава союза пенсионеров.
Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что в России уже весной 2022 года необходимо проиндексировать пенсии на 20-30% с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости.
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