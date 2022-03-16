Путин поручил организовать денежные выплаты россиянам «при необходимости»
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому при необходимости губернаторы должны будут обеспечить адресную поддержку и выплаты гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Так, Путин поручил главам регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению социально-экономической стабильности.
Согласно указу, президент также поручил провести мониторинг ситуации на рынке труда в регионах и реализовать меры по поддержке занятости. Помимо этого, главы регионов должны проводить мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства и медизделия. Также необходимо будет проводить мониторинг наличия таких товаров.
Кроме того, глава государства поручил губернаторам принимать меры для устранения повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.
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