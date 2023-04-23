СМИ: ВСУ теряет множество бойцов убитыми и ранеными в Артёмовске
Украинская армия в бояха Артёмовск (Бахмут) в ДНР терпит военные неудачи и несет потери, пишет корреспондент Der Spiegel Экхард Кляйн.
«Здесь уже ранены или убиты множество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — цитирует публикацию RT.
По данным Кляйна, ВСУ совершают попытки продвигаться вперед днем, но их действия не приносят успеха.
Журналист полагает, что, оставляя части украинской армии в Артемовске, Киев пытается помешать продвижению российских войск к другим городам ДНР.
Ранее издание Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки, сообщило, что США предупреждали Украину о возможном окружении ее военных в Артемовске и предлагали покинуть город.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru