Семь стран Европы присоединились к антироссийским санкциям
Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Европейского союза, которые были введены в текущем году в отношении России и Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Речь идет об Албании, Исландии, Черногории, Северной Македонии, Молдавии, Украине. Также к ограничениям присоединилась Босния и Герцеговина. Эти государства поддержали личные санкции Евросоюза против российских и молдавских граждан и организаций.
Ранее стало известно, что Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru