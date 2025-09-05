Семь стран Европы присоединились к антироссийским санкциям

Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Европейского союза, которые были введены в текущем году в отношении России и Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций

Речь идет об Албании, Исландии, Черногории, Северной Македонии, Молдавии, Украине. Также к ограничениям присоединилась Босния и Герцеговина. Эти государства поддержали личные санкции Евросоюза против российских и молдавских граждан и организаций.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции ЕССанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры