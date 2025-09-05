ЦБ РФ рассказал, как избежать блокировки банковской карты

Чтобы обезопаситься, не нужно также возвращать незнакомцам полученные средства самостоятельно. Необходимо обратиться в банк, чтобы он совершил эту операцию. А при оплате товара или услуги, отправке подарка родным или коллеге стоит указывать назначение платежа, чтобы не вызывать подозрений.

Также регулятор сообщил, что лучше не пользоваться услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

Ранее банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

