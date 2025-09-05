ЦБ РФ рассказал, как избежать блокировки банковской карты

Игнорирование пиратских сайтов и переводов незнакомцам поможет не попасть под случайную блокировку карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк России.

Российским банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

Чтобы обезопаситься, не нужно также возвращать незнакомцам полученные средства самостоятельно. Необходимо обратиться в банк, чтобы он совершил эту операцию. А при оплате товара или услуги, отправке подарка родным или коллеге стоит указывать назначение платежа, чтобы не вызывать подозрений.

Также регулятор сообщил, что лучше не пользоваться услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

Ранее банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоБанковские Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры