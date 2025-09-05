ЦБ РФ рассказал, как избежать блокировки банковской карты
Игнорирование пиратских сайтов и переводов незнакомцам поможет не попасть под случайную блокировку карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк России.
Чтобы обезопаситься, не нужно также возвращать незнакомцам полученные средства самостоятельно. Необходимо обратиться в банк, чтобы он совершил эту операцию. А при оплате товара или услуги, отправке подарка родным или коллеге стоит указывать назначение платежа, чтобы не вызывать подозрений.
Также регулятор сообщил, что лучше не пользоваться услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.
Ранее банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ РФ рассказал, как избежать блокировки банковской карты
- Семь стран Европы присоединились к антироссийским санкциям
- Сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании
- Конор Макгрегор объявил о желании баллотироваться на пост президента Ирландии
- «Базарят на диване!»: Розенбаум указал хейтерам, какой должна быть критика
- Россиянам раскрыли любимые места автоподстав
- «Главное - не облегчать»: Розенбаум об ожиданиях от мюзикла «Вальс-бостон»
- Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции
- Глава Сбербанка рассказал, насколько сильно упадет рубль до конца года
- Российские женщины назвали качества идеального мужчины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru