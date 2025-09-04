Сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании

Ближневосточная команда занимает 64-е место в рейтинге ФИФА, она уже отобралась на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Россия считается 35-й по силе национальной командой в одноименном списке, но временно не участвует в международных соревнованиях.

Россия проведет еще пять игр этой осенью. 7 сентября команда отправится в столицу Катара Доху, где сыграет с местной командой. 10 октября в Волгоград приедет команда Ирана, а 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» россияне встретятся с боливийцами. Российский футбольный союз также анонсировал игры с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и 15 ноября на сочинском стадионе «Фишт» с национальной сборной Чили.



Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев объяснил НСН, в чем смысл игр сборной по футболу с командами Иордании и Катара.

