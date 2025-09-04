Сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании
Футбольная сборная России сыграла вничью с соперниками из Иордании, матч завершился без забитых голов со счетом 0:0.
Ближневосточная команда занимает 64-е место в рейтинге ФИФА, она уже отобралась на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Россия считается 35-й по силе национальной командой в одноименном списке, но временно не участвует в международных соревнованиях.
Россия проведет еще пять игр этой осенью. 7 сентября команда отправится в столицу Катара Доху, где сыграет с местной командой. 10 октября в Волгоград приедет команда Ирана, а 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» россияне встретятся с боливийцами. Российский футбольный союз также анонсировал игры с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и 15 ноября на сочинском стадионе «Фишт» с национальной сборной Чили.
Ранее заслуженный тренер России Валерий Газзаев объяснил НСН, в чем смысл игр сборной по футболу с командами Иордании и Катара.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России по футболу не смогла победить соперников из Иордании
- Конор Макгрегор объявил о желании баллотироваться на пост президента Ирландии
- «Базарят на диване!»: Розенбаум указал хейтерам, какой должна быть критика
- Россиянам раскрыли любимые места автоподстав
- «Главное - не облегчать»: Розенбаум об ожиданиях от мюзикла «Вальс-бостон»
- Отделение и война? В Республике Сербской столкнулись интересы США и Турции
- Глава Сбербанка рассказал, насколько сильно упадет рубль до конца года
- Российские женщины назвали качества идеального мужчины
- «Отвечаю за криминал!»: Ургант пошутил про Познера-казака и раскрыл секрет везения
- Сын Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru