Бывшая жена миллиардера Потанина может претендовать на половину «Норникеля»
Бывшая супруга российского миллиардера Владимира Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля», сообщает Telegram-канал Baza.
Соответствующее решение вынес Апелляционный суд в Лондоне. Если бракоразводный процесс запустится, он может стать одним из самых дорогих в истории.
Пара развелась в 2014 году. В 2019 году женщина подала иск в Высокий суд Лондона, но там его отклонили, посчитав, что если разрешить бракоразводный процесс, то Великобритания станет страной «разводного туризма». Однако 4 сентября Апелляционный суд отменил это решение, указав, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право предъявить иск в Великобритании.
Бывшая жена хочет: 50% от доли Потанина в «Норникеле», 50% всех дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и элитную недвижимость в России стоимостью около $150 млн. Потанин владеет 37% компании — стоимость этой доли, по данным Московской биржи, составляет около $9 млрд.
Ранее стало известно, что состояние Потанина увеличилось на $3,82 млрд и достигло $31,7 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru