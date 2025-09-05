Бывшая жена миллиардера Потанина может претендовать на половину «Норникеля»

Соответствующее решение вынес Апелляционный суд в Лондоне. Если бракоразводный процесс запустится, он может стать одним из самых дорогих в истории.

Пара развелась в 2014 году. В 2019 году женщина подала иск в Высокий суд Лондона, но там его отклонили, посчитав, что если разрешить бракоразводный процесс, то Великобритания станет страной «разводного туризма». Однако 4 сентября Апелляционный суд отменил это решение, указав, что Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право предъявить иск в Великобритании.

Бывшая жена хочет: 50% от доли Потанина в «Норникеле», 50% всех дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и элитную недвижимость в России стоимостью около $150 млн. Потанин владеет 37% компании — стоимость этой доли, по данным Московской биржи, составляет около $9 млрд.

Ранее стало известно, что состояние Потанина увеличилось на $3,82 млрд и достигло $31,7 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

