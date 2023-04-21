СМИ: США предлагали Киеву оставить Артемовск
США предупреждали Украину о возможном окружении ее военных в Артемовске и предлагали покинуть город. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные документы американской разведки.
Уже в январе Вашингтон давал «мрачные» оценки, пишет «Свободная пресса».
«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — говорится в материале.
В одном из секретных документов указывалось, что успехи российских сил поставили под угрозу способность ВСУ удерживать Артемовск, и украинская армия может оказаться «под угрозой окружения». Киеву посоветовали отступить в течение месяца, отмечает телеканал «360».
Кроме того, ВСУ предлагали подорвать боевой дух российских военных и рекомендовали для отражения атак наносить удары по силам РФ с помощью сочетания артиллерии и ракет «земля-воздух».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии
- СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
- Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели
- СМИ: БПЛА-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области
- Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну техники ВСУ под Донецком
- СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии
- Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России
- Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Брянской области
- Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru