СМИ: США предлагали Киеву оставить Артемовск

Уже в январе Вашингтон давал «мрачные» оценки, пишет «Свободная пресса».

«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — говорится в материале.

В одном из секретных документов указывалось, что успехи российских сил поставили под угрозу способность ВСУ удерживать Артемовск, и украинская армия может оказаться «под угрозой окружения». Киеву посоветовали отступить в течение месяца, отмечает телеканал «360».

Кроме того, ВСУ предлагали подорвать боевой дух российских военных и рекомендовали для отражения атак наносить удары по силам РФ с помощью сочетания артиллерии и ракет «земля-воздух».

