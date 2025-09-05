Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с главами ЕС

Запись появилась после видеоконференции лидера США с главами Европейского союза и украинским президентом Владимиром Зеленским. На фото два политика наблюдают за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе в Анкоридже.

По данным Bild, в рамках видеовстречи у Трампа прошел «напряженный разговор» с представителями ЕС из-за разногласий позиций по антироссийским санкциями.

Ранее Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

