Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с главами ЕС
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social снимок с лидером России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
Запись появилась после видеоконференции лидера США с главами Европейского союза и украинским президентом Владимиром Зеленским. На фото два политика наблюдают за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе в Анкоридже.
По данным Bild, в рамках видеовстречи у Трампа прошел «напряженный разговор» с представителями ЕС из-за разногласий позиций по антироссийским санкциями.
Ранее Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
