У банков увидели похожие на «Таврический» риски проблем

«Таврический» привлекал физических лиц высокими ставками до 20%. В итоге это привело к кассовому разрыву после снижения ключевой ставки Центробанком РФ. По словам экспертов, высокая доходность банковских депозитов может говорить о попытках привлечь средства для решения финансовых трудностей.

Среди банков с аналогичной моделью риска называются «Металлинвестбанк», «Первый Инвестиционный Банк», «Транскапиталбанк» и «Инвестторгбанк», «Уральский банк реконструкции и развития» и «СКБ-банк». Они могут оказаться в сложной ситуации, если не пересмотрят свою стратегию привлечения вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Таврический банк» из-за полной утраты им собственных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

