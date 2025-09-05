У банков увидели похожие на «Таврический» риски проблем
Российские эксперты предупредили о возможных финансовых сложностях у шести российских банков, имеющих схожие признаки с банком «Таврический», сообщают «Известия».
«Таврический» привлекал физических лиц высокими ставками до 20%. В итоге это привело к кассовому разрыву после снижения ключевой ставки Центробанком РФ. По словам экспертов, высокая доходность банковских депозитов может говорить о попытках привлечь средства для решения финансовых трудностей.
Среди банков с аналогичной моделью риска называются «Металлинвестбанк», «Первый Инвестиционный Банк», «Транскапиталбанк» и «Инвестторгбанк», «Уральский банк реконструкции и развития» и «СКБ-банк». Они могут оказаться в сложной ситуации, если не пересмотрят свою стратегию привлечения вкладов.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Таврический банк» из-за полной утраты им собственных средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
