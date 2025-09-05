На Украине будут штрафовать русскоговорящих таксистов на $123

На Украине будут выписывать штрафы водителям такси, которые не говорят по-русски на сумму до $123, сообщают «Известия».

СМИ: Путин на встрече с Трампом потребовал восстановить статус русского языка на Украине

Об этом заявило управление по защите государственного языка. Минимальное наказание $82. Данное сообщение появилось на фоне инцидента, произошедшем на Украине, когда водитель предоставил свою услугу на русском языке, включал российскую музыку и «сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности относительно «притеснений прав русскоязычных».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг требования о защите русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

