На Украине будут штрафовать русскоговорящих таксистов на $123
На Украине будут выписывать штрафы водителям такси, которые не говорят по-русски на сумму до $123, сообщают «Известия».
Об этом заявило управление по защите государственного языка. Минимальное наказание $82. Данное сообщение появилось на фоне инцидента, произошедшем на Украине, когда водитель предоставил свою услугу на русском языке, включал российскую музыку и «сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности относительно «притеснений прав русскоязычных».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отверг требования о защите русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru