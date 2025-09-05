СМИ: Европа подготовила план по Украине по южнокорейской модели
Страны – участницы «коалиции желающих» подготовили новый план создания стратегии безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.
Он состоит в том, чтобы превратить страну в дикобраза — стратегия, известная как израильская или южнокорейская модель. Речь идет о создании ситуации, при которой после завершения конфликта новая эскалация была бы невозможна.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
