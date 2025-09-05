Украинские колл-центры «переориентировали» работу с России на другие страны
Телефонные мошенники из украинских колл-центров начали переключаться с России на другие страны, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление заместителя председателя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова.
По его словам, из-за ужесточения мер против социальной инженерии и телефонных схем в РФ колл-центры «переориентировали» работу и в настоящее время активно звонят в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию и другие страны.
Банкир отметил, что системы противодействия в этих странах не готовы к новой угрозе. Убытки граждан более чем 20 стран Европы и СНГ от таких телефонных мошенников оцениваются в 94–95 миллионов долларов в месяц.
Ранее стало известно, что на Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
