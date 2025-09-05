Украинские колл-центры «переориентировали» работу с России на другие страны

По его словам, из-за ужесточения мер против социальной инженерии и телефонных схем в РФ колл-центры «переориентировали» работу и в настоящее время активно звонят в Казахстан, Чехию, Польшу, Германию и другие страны.

Банкир отметил, что системы противодействия в этих странах не готовы к новой угрозе. Убытки граждан более чем 20 стран Европы и СНГ от таких телефонных мошенников оцениваются в 94–95 миллионов долларов в месяц.

Ранее стало известно, что на Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

