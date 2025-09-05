СМИ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским
Специальный посланник американского президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании «коалиции желающих» заявил, что лидер США Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal.
Издание пишет, что спецпосланник также сказал, что Трамп «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине».
Ранее Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
