СМИ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

Специальный посланник американского президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на заседании «коалиции желающих» заявил, что лидер США Дональд Трамп открыт к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с главами ЕС

Издание пишет, что спецпосланник также сказал, что Трамп «по-прежнему готов рассматривать все способы добиться мира на Украине».

Ранее Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры