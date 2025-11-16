СМИ: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», испытанная 21 октября, вызывает тревогу в НАТО. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на секретный документ альянса.

Песков объяснил, почему испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными

«Проблемы обороны усугубятся из-за огромной дальности и манёвренности ракеты», — отмечается в материалах. Оружие способно создать серьёзную угрозу для НАТО, а после его развёртывания «Буревестник» будет крайне сложно контролировать.

Впрочем, не все эксперты считают «Буревестник» эффективным. Некоторые полагают, что даже при стабильной работе ядерной установки он не даст России решающего стратегического превосходства.

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об испытаниях «Буревестника». Тогда ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов полёта. В начале ноября президент сообщил, что 21 октября в районе испытаний «Буревестника» находился разведывательный корабль НАТО. Путин также отметил, что по дальности «Буревестник» превосходит все мировые аналоги и обладает высокой точностью поражения целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
