Штрафы по 35 статьям УК РФ за экономические преступления вырастут в 1,5-5 раз

Правительственная комиссия одобрила повышение максимальных штрафов по 35 статьям УК РФ за экономические преступления в 1,5–5 раз. Об этом сообщает РБК.

Путин расширил применение принудительных работ в качестве наказания

В частности, за нарушение авторских прав в крупном размере штраф вырастет с 200 тыс. до 1 млн руб., в особо крупном (с использованием служебного положения или группой) — с 500 тыс. до 2,5 млн руб. За мошенничество с неисполнением договоров: значительный ущерб — до 500 тыс. руб. (было 300 тыс.), крупный размер — до 800 тыс. руб. (было 500 тыс.), особо крупный — до 1,5 млн руб. (было 1 млн). Уклонение от налогов в крупном размере будет караться штрафом до 1,5 млн руб. (вместо 300 тыс.), в особо крупном или группой — до 2,5 млн руб. (вместо 500 тыс.).

В Минюсте инициативу объясняют необходимостью учесть инфляцию и обеспечить соразмерность наказания. Отмечается, что суды в последние годы всё чаще назначают штрафы, близкие к максимуму.

Ранее в России расширили применение принудительных работ в качестве самостоятельного вида уголовного наказания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

