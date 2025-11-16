Российская актриса пожаловалась на недочеты в новой квартире

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на серьёзные дефекты в новой квартире от застройщика. Об этом она рассказал в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам Волковой, она вынуждена полностью менять электропроводку, так как из-за ошибок монтажников существует угроза короткого замыкания и пожара.

Волкова также призвала с осторожностью покупать жилье с отделкой white box и отметила бесполезность жалоб при приёмке.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее она рассказала, что купила квартиру для 14-летней дочери, показала дизайн-проект и сообщила о начале ремонта.

ФОТО: Инвестиционный портал Москвы
