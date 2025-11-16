Российская актриса пожаловалась на недочеты в новой квартире
Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на серьёзные дефекты в новой квартире от застройщика. Об этом она рассказал в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
По словам Волковой, она вынуждена полностью менять электропроводку, так как из-за ошибок монтажников существует угроза короткого замыкания и пожара.
Волкова также призвала с осторожностью покупать жилье с отделкой white box и отметила бесполезность жалоб при приёмке.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее она рассказала, что купила квартиру для 14-летней дочери, показала дизайн-проект и сообщила о начале ремонта.
