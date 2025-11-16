Страны карибского бассейна и Африки требуют репараций от Британии за рабство
15 государств Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Африканского союза намерены потребовать от Великобритании репараций за многовековую работорговлю. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что переговоры с британскими властями уполномочена вести специально созданная комиссия по репарациям КАРИКОМ в целях восстановления исторической справедливости. Разработанный в комиссии план репараций включает в себя официальные извинения, образовательные программы, списание долгов и денежные выплаты.
Похожий план готовят и страны Африканского союза. Эти страны хотят компенсаций за европейскую работорговлю XV–XIX веков, жертвами которой стали свыше 12,5 млн человек.
Reuters отмечает, что в мире усиливается сопротивление этим требованиям. Так, многие европейские лидеры отвергают даже обсуждение этот темы, считая, что современные государства не отвечают за исторические преступления. Например, в прошлом году перед саммитом Содружества в Самоа премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочитает сосредоточиться на будущем, а не на «бесконечных спорах о репарациях за прошлое».
Ранее президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны карибского бассейна и Африки требуют репараций от Британии за рабство
- Подросток за рулём Haval погиб в ДТП в Ростовской области
- Масси: В неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 новых имён знаменитостей
- СМИ: Группа Reflex застряла в Коми из-за отмен рейсов «ЮТэйр»
- Российская актриса пожаловалась на недочеты в новой квартире
- Малыш из России попал в больницу после укуса медузы в Малайзии
- СМИ: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой
- Два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном
- Штрафы по 35 статьям УК РФ за экономические преступления вырастут в 1,5-5 раз
- СМИ: Россияне потеряли элитные квартиры в Египте, купленные более 15 лет назад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru