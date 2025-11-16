Страны карибского бассейна и Африки требуют репараций от Британии за рабство

15 государств Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Африканского союза намерены потребовать от Великобритании репараций за многовековую работорговлю. Об этом сообщает Reuters.

Президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну

Отмечается, что переговоры с британскими властями уполномочена вести специально созданная комиссия по репарациям КАРИКОМ в целях восстановления исторической справедливости. Разработанный в комиссии план репараций включает в себя официальные извинения, образовательные программы, списание долгов и денежные выплаты.

Похожий план готовят и страны Африканского союза. Эти страны хотят компенсаций за европейскую работорговлю XV–XIX веков, жертвами которой стали свыше 12,5 млн человек.

Reuters отмечает, что в мире усиливается сопротивление этим требованиям. Так, многие европейские лидеры отвергают даже обсуждение этот темы, считая, что современные государства не отвечают за исторические преступления. Например, в прошлом году перед саммитом Содружества в Самоа премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочитает сосредоточиться на будущем, а не на «бесконечных спорах о репарациях за прошлое».

Ранее президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

