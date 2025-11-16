Два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном

Два человека погибли в результате пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

Уточняется, что тела мужчины и женщины обнаружили пожарные во время тушения. Возгорание полностью потушили к 1:54 16 ноября.

В прокуратуре Московской области уточнили, что погибшие — мужчина и женщина, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Как сообщили в региональном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в городе Ершов Саратовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

