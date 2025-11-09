Песков объяснил, почему испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон» нельзя считать ядерными. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Песков: Ни Россия, ни Китай не проводят ядерных испытаний

Он подчеркнул, что речь идёт исключительно о средствах доставки, а не о ядерных взрывах. По его словам, в основе этих систем лежит ядерный движитель или двигатель, что принципиально отличает их от испытаний ядерного оружия.

Песков также выразил недоумение по поводу заявлений западных экспертов, отметив, что американские специалисты не должны допускать подобных ошибок в своих оценках и выводах.

Кроме того, он назвал «Посейдон» и «Буревестник» действительно прорывными технологиями мирового уровня, аналогов которым нет ни у одной другой страны. При этом он добавил, что их полноценное появление, вероятно, произойдёт не скоро.

Ранее Песков заявил, что ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
